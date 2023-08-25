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12:37, 25 августа 2023Бывший СССР

Двух киевлянок задержали за танцы на могиле их отца-военного

В Киеве двух местных жительниц задержали за танцы на могиле их отца-военного

Кадр: НТВ

В Киеве двух местных жительниц задержали за танцы на могилах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел республики.

Как сообщают украинские СМИ, ранее девушки опубликовали в соцсетях соответствующее видео, вызвавшее волну возмущения. По словам самих киевлянок, они решили станцевать возле могилы своего отца-военного, зная якобы его отношение к культуре захоронения.

В полиции инцидент расценили как надругательство над могилами и открыли уголовное производство в соответствии с частью второй статьи 297 Уголовного кодекса страны («Осквернение могил лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»). Задержанным девушкам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду был внесен законопроект о запрете фото- и видеосъемки кладбищ и мест массовых захоронений военнослужащих ВСУ.

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    Георгий Нестеров
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