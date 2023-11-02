В СНБО Украины разозлились на журналиста Time Шустера за статью о Зеленском

Журналист издания Time Саймон Шустер написал материал, который содержит дезинформацию и субъективные оценки. В этом журналиста обвинил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что в публикации Time присутствуют «пророссийские нарративы».

Шустера также обвиняют в нелестных высказываниях о государственном перевороте на Украине в 2014 году, а также в критике украинских неонацистских вооруженных формирований.

Ранее издание The Times сообщило, что Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и злым. Уточнялось, что украинский лидер чувствует себя преданным союзниками, которые оставили его без средств для победы в конфликте с Россией.

