В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

Начальника службы судебных приставов застрелили под Рязанью

В Рязани возбудили уголовное дело из-за нападения на начальника отдела службы судебных приставов. Об этом в четверг, 2 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, речь идет о руководителе службы по Рязани и Рязанскому району Сергее Калужном. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. По данным РИА Новости, мужчину застрелили в районе населенном пункта Недостоево.

7 июля сообщалось, что вооруженный двумя ножами россиянин ранил двух полицейских. Травмы оказались незначительными, пострадавшим оказали медицинскую помощь.