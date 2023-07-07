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09:28, 7 июля 2023Силовые структуры

Вооруженный двумя ножами россиянин ранил двух полицейских

МВД разыскивает напавшего с ножами на полицейских россиянина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемеровской области сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах нападения россиянина на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, ЧП случилось в городе Киселевск. Вооруженный двумя ножами мужчина пришел к отделу полиции и набросился на сотрудников правоохранительных органов. В ходе атаки два офицера полиции получили ранения в плечи. Травмы оказались незначительными, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После нападения неизвестный с ножами сбежал. Полиция ведет его розыск.

Ранее в Республике Тыва полицейским пришлось выпустить пять пуль в атаковавшего их с ножом россиянина.

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    Владимир Седов
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