Полицейским пришлось выпустить пять пуль в не желавшего сдаваться россиянина

В Тыве полицейские пять раз выстрелили в напавшего на них с ножом россиянина

В Республике Тыва полицейским пришлось выпустить пять пуль в атаковавшего их с ножом россиянина. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, ЧП произошло в Тандинском районе республики. В местную больницу с сотрясением мозга поступила сильно избитая женщина. Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Когда сотрудники прибыли к дому, к ним с ножом вышел муж пострадавшей. Проигнорировав требование бросить нож, он пошел в атаку. Полицейские выстрелили четыре раза по ногам дебошира. Но и после этого, не смотря на полученные ранения, мужчина отказался сдаваться и продолжил сопротивление.

Затем он получил еще одну пулю, был задержан и доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь. После выздоровления россиянина ждет уголовное дело по статье о причинение тяжкого вреда здоровью в связи с избиением жены, также ему предстоит ответить за нападение на полицейских при исполнении.

3 июля сообщалось, что в городе Муравленко отец и сын предстанут перед судом за оскорбление инспекторов ДПС и применение насилия в отношении них.