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19:40, 2 ноября 2023Культура

Народный артист Пашутин резко осудил покинувших Россию соотечественников

Народный артист РФ Пашутин назвал Макаревича и Хаматову «помоечными отбросами»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер театра и кино Александр Пашутин резко осудил поведение покинувших Россию артистов. Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru

80-летний народный артист РФ заявил, что ему искренне неприятно говорить о тех, кто открыто заявляли о своем стыде за то, что они из России. По мнению Пашутина, таким соотечественникам, как Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Чулпан Хаматова не присуще чувство стыда, которое есть у обычных людей.

«Иначе бы они постыдились говорить мерзости о родине своей, которая дала им все — обучение, признание, заработки. Именно на деньги, заработанные в России, они покупают себе недвижимость за рубежом. <...> Пускай там ошиваются, занимаются дальше своим словесным онанизмом, размышляя о новых родинах», — отрезал Пашутин, назвав покинувших Россию артистов «помоечными отбросами».

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала покинувших Россию артистов. Депутат отметила, что считает их несчастными людьми, которые выбрали путь предательства.

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      Сергей Равин
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