Назван срок открытия обновленных магазинов Adidas в России

Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева назвала срок открытия обновленных магазинов Adidas в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Она подчеркнула, что права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала она.

Кермедчиева добавила, что в следующем году в России будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы.

Ранее звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Специалист заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara». «Потому что сравнения не избежать, и риск разочарования у клиентов больше из-за высоких ожиданий. Это большая ответственность», — объяснил он.