Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 2 ноября 2023Ценности

Назван срок открытия обновленных магазинов Adidas в России

Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева назвала срок открытия обновленных магазинов Adidas в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Она подчеркнула, что права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала она.

Кермедчиева добавила, что в следующем году в России будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы.

Ранее звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Специалист заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara». «Потому что сравнения не избежать, и риск разочарования у клиентов больше из-за высоких ожиданий. Это большая ответственность», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

      Женщину признали виновной в организации секс-вечеринок для малолетнего сына

      Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

      Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

      В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружие

      В России предложили ограничить продажи одного вида мороженого

      В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

      В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

      Российская девушка-боец ММА Янькова оценила возможный отъезд из страны

      Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости