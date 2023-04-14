Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 14 апреля 2023Ценности

Российский стилист оценил пришедший на смену Zara бренд

Стилист Надирян заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя аналогом Zara

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Специалист рассмотрел мужскую коллекцию марки, в рамках которой были представлены брючные костюмы, оверсайз-куртки из потертой кожи и широкие джинсы с накладными карманами. Эксперт назвал данные предметы гардероба хорошей базовой одеждой, однако заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara». «Потому что сравнения не избежать, и риск разочарования у клиентов больше из-за высоких ожиданий. Это большая ответственность», — объяснил он.

Надирян также подчеркнул, что в большинстве российских массмаркетовых магазинов одежды цены выше, чем в ушедших из страны зарубежных компаниях.

Ранее российская модель Алеся Кафельникова стала героиней рекламной кампании марки Maag. 24-летняя манекенщица снялась в промо в облегающем бежево-голубом платье длины макси. Знаменитость позировала перед фотографом на пляже на фоне океана с распущенными короткими волосами.

Также сообщалось, что обновленные магазины бренда откроются в московских торговых центрах «Авиапарк», «Мега Химки», «Весна», «Щелковский», «Европолис», «Атриум», Vegas и других точках по всей стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд
В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета
В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США
Жена Погребняка рассказала о покупках на первый гонорар футболиста
В Кремле оценили ситуацию с конфискованными ЕС российскими активами
Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.