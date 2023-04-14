Российский стилист оценил пришедший на смену Zara бренд

Стилист Надирян заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя аналогом Zara

Звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Специалист рассмотрел мужскую коллекцию марки, в рамках которой были представлены брючные костюмы, оверсайз-куртки из потертой кожи и широкие джинсы с накладными карманами. Эксперт назвал данные предметы гардероба хорошей базовой одеждой, однако заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara». «Потому что сравнения не избежать, и риск разочарования у клиентов больше из-за высоких ожиданий. Это большая ответственность», — объяснил он.

Надирян также подчеркнул, что в большинстве российских массмаркетовых магазинов одежды цены выше, чем в ушедших из страны зарубежных компаниях.

Ранее российская модель Алеся Кафельникова стала героиней рекламной кампании марки Maag. 24-летняя манекенщица снялась в промо в облегающем бежево-голубом платье длины макси. Знаменитость позировала перед фотографом на пляже на фоне океана с распущенными короткими волосами.

Также сообщалось, что обновленные магазины бренда откроются в московских торговых центрах «Авиапарк», «Мега Химки», «Весна», «Щелковский», «Европолис», «Атриум», Vegas и других точках по всей стране.