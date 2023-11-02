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15:32, 2 ноября 2023Бывший СССР

Названа подготавливаемая Западом возможная замена Зеленскому

Рогов заявил о подготовке Западом главкома ВСУ Залужного на замену Зеленскому

Фото: Juan Medina / Reuters

Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким предположением выступил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его мнению, именно с этим связана публикация в западной прессе интервью Залужного, где тот выступает с «четкими и адекватными оценками происходящего на линии фронта», демонстрируя тем самым свою готовность к «диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского».

Он отметил, что главком ВСУ пытается сыграть на контрасте, представ перед аудиторией более взвешенным политиком, чем действующий украинский президент.

Ранее британская газета The Times сообщала, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления украинской армии. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться глава Украины.

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