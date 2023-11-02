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04:27, 2 ноября 2023Мир

Небензя прокомментировал критику Израиля в адрес Гутерреша

Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес генсека ООН Гутерреша
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на Западе предпочитают не вспоминать, что нынешняя эскалация «является в том числе следствием поселенческой политики Западного Иерусалима».

«Отрадно, что об этом не побоялся сказать Антониу Гутерреш», — прокомментировал Небензя.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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      Юлия Мискевич
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