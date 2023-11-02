Необходимость пересмотреть тарифы на электричество в России объяснили

ФАС: переход на дифференцированные тарифы позволит бороться с серым майнингом

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) объяснили преимущества перехода на дифференцированные энерготарифы в регионах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя пресс-службы ФАС.

Сейчас действует формула расчета максимального размера перекрестного субсидирования. Предложение ФАС состоит в том, чтобы, не меняя ее, в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестка в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения. Предполагается, что такие тарифы позволят снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом в стране.

Ранее стало известно, что российские власти намерены привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления, причем сделать это предполагается уже с 2024 года. В правительстве хотят переложить дифференциацию ставок на регионы, а те из них, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.