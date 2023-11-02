В России заявили о провале американских санкций

Посол Антонов: США приняли новые неэффективные санкции против России

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала напомнил, что Вашингтон в четверг, 2 ноября, объявил о новых санкциях в отношении Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Антонов уточнил, что под новые санкции США попали многие организации из зарубежных стран, которые пытаются работать с Россией в текущих условиях. Он заявил о провале американских ограничений и назвал их неэффективными.

«Главный вывод какой? Санкции не срабатывают. Посмотрите, что происходит, как прекрасно действует наше сельское хозяйство. Наши самолеты поднимаются. Наша экономика показывает тенденцию к росту», — отметил дипломат.

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень банков, попавших под санкции. Помимо «Русского стандарта» в него вошли банк «Хоум Кредит», Почта Банк, АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банк и «Арктик СПГ 2».