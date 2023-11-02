Россиян предупредили о новом мошенничестве в сфере ЖКХ

Россиян начали обманывать под предлогом чистки вентиляции в квартирах

Злоумышленники начали проникать в квартиры под предлогом чистки вентиляции и обманывать россиян. О новом мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) предупредили россиян эксперты газеты aif.ru.

Лжекоммунальщики просят жильцов пустить их за порог, утверждая, что все работы в доме уже согласованы и что об этом говорилось в объявлении на двери подъезда. Затем они находят якобы угрожающие жизни и здоровью неисправности вентиляции, а после — просят деньги за чистку.

Мошенники могут предложить россиянам не только чистку вентиляции, но и замену труб, смену и поверку счетчиков, обслуживание газовых плит и колонок, проверку батарей, отопления и прочие относящиеся к ЖКХ услуги.

Специалисты предупредили, что обычно вентиляцию чистят бесплатно. Кроме того, настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не приходят домой без предупреждения. Если квартиру посетили специалисты по техобслуживанию, лучше позвонить в управляющую компанию и уточнить необходимость услуги.

При возникновении сомнений можно попросить удостоверение сотрудника. В нем должны быть указаны ФИО сотрудника, название и печать организации, а еще ИНН и ОГРН, по которым ее легко найти на сайте налоговой. Не лишним будет попросить выписанный наряд на работы. Никаких договоров не нужно заключать, как и оплачивать какие-либо работы, даже если люди пришли в спецодежде, предупредили эксперты.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ. Юристы рассказали, что злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира жертвы. Для попытки сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».