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09:43, 2 ноября 2023Среда обитания

Погода в Москве побила рекорд 1942 года

Синоптик Леус: температура воздуха в Москве побила рекорд 1942 года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Температура воздуха в Москве 2 ноября достигла плюс 13,3 градуса и побила рекорд 1942 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Погодный рекорд в столице фиксируют вторые сутки подряд, отметил синоптик. «Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха — в полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения», — рассказал Леус.

По словам метеоролога, 2 ноября 1942 года температура воздуха поднималась до плюс 12,2 градуса. Леус допустил, что может быть побит еще один рекорд. Для этого нужно, чтобы до 9 часов утра температура воздуха не опустилась ниже 8,5 градуса — именно столько было во вторую ноябрьскую ночь в 1967 году.

Ранее Леус отметил, что 1 ноября в столице было самым теплым в истории — температура воздуха достигла отметки в плюс 13,2 градуса и побила рекорд 1934 года.

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      Нина Ташевская
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