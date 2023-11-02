В Минфине заявили об отсутствии плана повторить разовый сбор с бизнеса

Замглавы Минфина РФ Сазанов исключил повторение windfall tax в отношении бизнеса

Базовые параметры налоговой системы России в ближайшее время меняться не будут, в том числе у властей нет плана повторить разовый сбор с бизнеса в формате windfall tax. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РБК.

Вместо этого ведомство намерено усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов в полном размере, в том числе сделать более жестким регулирование ценообразования в сделках между юридическими лицами в рамках одной структуры. Зачастую такая практика значительно снижает налоговые поступления.

Для этого будет увеличена глубина проверки, возрастут штрафы, до уровня 40 процентов от корректировки базы, и будет изменен подход к определению рыночной цены. В том числе такие действия позволят снизить число случаев, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию.

Также, по словам Сазанова, не планируется повышение базовых параметров налоговой системы, например, ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Разовый налог на сверхприбыль, идея которого в правительстве возникла в декабре прошлого года, подразумевает доначисление 10 процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью за 2018-2019 годы. Заплатить его должны компании со средней доналоговой величиной прибыли более миллиарда рублей.

По оценке Сазанова, в общей сложности власти получат с налога около 300 миллиардов рублей, если превышение сборов и будет, то незначительное.