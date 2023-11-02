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14:55, 2 ноября 2023Мир

Бежавший из КНДР дипломат рассказал о надеждах Пхеньяна на Москву и Пекин

Бежавший из КНДР дипломат: Пхеньян связывает свое будущее с Москвой и Пекином

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Пхеньян все больше связывает свое экономическое и политическое будущее с Москвой и Пекином. Об этом заявил бежавший из КНДР бывший заместитель посла Северной Кореи в Великобритании Тхэ Ён Хо, передает UPI.

Экс-дипломат прокомментировал череду закрытий посольств, которые, возможно, были вызваны ужесточением международных санкций против Пхеньяна. «Посольства в таких странах, как Уганда и Ангола, получали финансовую выгоду от Северной Кореи и избегали санкций ООН. Но в условиях ужесточения санкций им стало трудно получать финансовую отдачу от Северной Кореи», — заявил Тхэ.

По его словам, вместо этого Пхеньян обращает свой взор на Москву и Пекин. «Раньше Северная Корея проводила скорее внеблоковую дипломатию, но теперь она переходит к дипломатии, ориентированной на Китай и Россию», — указал он.

Ранее стало известно, что Северная Корея закроет более десятка посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и ряде стран Африки. Это решение может привести к закрытию 25 процентов дипмиссий Пхеньяна. Отмечается, что закрытие дипломатических представительств КНДР связано с международными санкциями, тенденцией Пхеньяна к отказу от глобального взаимодействия и ослаблением северокорейской экономики.

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      Виктория Кондратьева
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