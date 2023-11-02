Новое роскошное поместье Кайли Дженнер попало на видео

Кайли Дженнер построит роскошное поместье с 15 спальнями

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер продолжает строительство нового роскошного особняка, который станет ее третьим домом. Кадры со строительной площадки опубликовало издание Daily Mail.

Участок, на котором расположится будущий особняк, находится в калифорнийском городе Хидден-Хилс. Неподалеку проживают и другие члены звездной семьи — сводные сестры Кайли Хлоя, Ким и Кортни Кардашьян. Кроме того, в прошлом землей владела певица Майли Сайрус, которая держала здесь своих лошадей. Дженнер приобрела участок в 2020 году за 15 миллионов долларов.

На попавшем в сеть ролике можно увидеть готовую планировку дома и крышу, а также пристройку, которая может стать гаражом. По данным издания, площадь главного здания составит 18 тысяч квадратных метров, внутри него будет 15 спален. Помимо основного дома, на участке появятся гостевой коттедж и жилье для охраны. Также планируется построить бассейн и спортивную площадку.

Ранее Кайли Дженнер решила продать свой особняк в Беверли-Хиллз со скидкой. Изначально дом продавался за 21,9 миллиона долларов, однако собственница не смогла найти покупателя и снизила стоимость до 20 миллионов.