Обвиняемый в сожжении Корана россиянин признался в изучении священной книги

Обвиняемый в сожжении Корана Журавель рассказал об изучении ислама под арестом

Волгоградец Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана, в процессе своего заключения под стражу читает и изучает священную книгу. Об этом сообщает «Чечня сегодня» со ссылкой на слова арестованного из зала суда.

Во время разговора с журналистом агентства Журавель заявил, что продвигается в теме изучения ислама, чтобы понять, как сильно оскорбил чувства верующих.

Ранее суд в Грозном в очередной раз отложил слушания по делу обвиняемого в сожжении Корана из-за неявки потерпевших и свидетелей. Судебный процесс был перенесен на четверг, 2 ноября.

13 октября в зале суда волгоградец частично признал вину в сожжении священной книги у Соборной мечети в Волгограде.