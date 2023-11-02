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14:44, 2 ноября 2023Наука и техника

Потепление Мирового океана ускорилось

Nature Communications: потепление Мирового океана ускорилось с 1990-х годов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ученые Университета Нового Южного Уэльса показали, что потепление Мирового океана резко ускорилось с 1990-х годов и усилилось почти вдвое в 2010-2020 годах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные с буев-измерителей международной программы «Арго» и оценили количество поглощенного различными водными массами тепла. Они обнаружили, что океаническое потепление распространилось по всему миру, от тропиков до полярных регионов, и охватило как поверхностные слои, так и абиссальные глубины.

Однако распределение тепла оказалось неравномерным. В Южном океане наблюдался самый большой рост накопления тепла за последние два десятилетия, и он сравним с Атлантическим, Тихим и Индийским океанами вместе взятыми.

По словам ученых, остается крайне неопределенным, как именно будет происходить поглощение тепла в ближайшие десятилетия. Например, если океаны станут менее способными поглощать тепло, это будет иметь серьезные последствия для темпов будущего изменения климата.

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      Александр Еникеев
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