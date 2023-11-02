Одна деталь на фото Бони в коротком топе озадачила пользователей сети

Российская телеведущая Виктория Боня показала фото из Дубая в облегающей одежде, и одна деталь озадачила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя инфлюэнсерша сидела на диване в коротком черном топе и бежевых легинсах с завышенной талией, держа круассан в руке. При этом она распустила волосы и дополнила образ массивными солнцезащитными очками.

Подписчики обратили внимание на тонкую талию ведущей и предположили, что она могла отредактировать изображения. «Тень от изгиба на диване должна быть другой. Найми других ретушеров», «Не пойму, есть или нет фотошоп?», «А в сторис, где пляшешь с дочкой, куда делась талия?», «На втором фото виден фотошоп на правом боку», — заявили юзеры.

Ранее в ноябре Виктория Боня показала внешность после пластической операции и возмутила фанатов. 43-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых она предстала в черном облегающем платье длины мини и перчатках. Ее образ дополнили сияющий ободок и макияж в хеллоуинском стиле. Поклонников не устроил результат хирургического вмешательства.