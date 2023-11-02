Одной категории россиян предложили выдать 13-ю зарплату

Депутат Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату участникам СВО

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату одной категории россиян — участникам специальной военной операции (СВО), которые находятся на службе больше года. Об этом сообщают «Известия».

Миронов написал письмо с соответствующей просьбой в адрес главы Минобороны России Сергея Шойгу. По словам парламентария, он лично получал множество обращений по этому поводу. При этом, подчеркнул депутат, выплата должна распространяться как на мобилизованных, так и на добровольцев, заключивших контракт.

«В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы, им нужно предоставить дополнительную выплату», — высказался парламентарий. Выплата должна быть «в размере средней суммы ежемесячного содержания», выплачиваемой участникам СВО.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения. Дополнительная выплата должна устанавливаться в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату ее предоставления. Ежегодную материальную поддержку хотят предоставить всем категориям пенсионеров.