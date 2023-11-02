Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:39, 2 ноября 2023Экономика

Одной категории россиян предложили выдать 13-ю зарплату

Депутат Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату участникам СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату одной категории россиян — участникам специальной военной операции (СВО), которые находятся на службе больше года. Об этом сообщают «Известия».

Миронов написал письмо с соответствующей просьбой в адрес главы Минобороны России Сергея Шойгу. По словам парламентария, он лично получал множество обращений по этому поводу. При этом, подчеркнул депутат, выплата должна распространяться как на мобилизованных, так и на добровольцев, заключивших контракт.

«В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы, им нужно предоставить дополнительную выплату», — высказался парламентарий. Выплата должна быть «в размере средней суммы ежемесячного содержания», выплачиваемой участникам СВО.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения. Дополнительная выплата должна устанавливаться в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату ее предоставления. Ежегодную материальную поддержку хотят предоставить всем категориям пенсионеров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Помогавшую спасти запертого кота россиянку оштрафовали за неповиновение полиции

      В Крыму оставшийся без роли на утреннике детсадовец угодил в больницу из-за иглы

      В Минфине заявили об отсутствии плана повторить разовый сбор с бизнеса

      В России захотели штрафовать за непродажу валютной выручки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости