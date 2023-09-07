В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) от ЛДПР Борис Чернышов предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения. Соответствующий законопроект он внес в нижнюю палату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

В документе говорится, что дополнительная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату ее предоставления.