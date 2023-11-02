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11:41, 2 ноября 2023Ценности

Оксана Самойлова в откровенном наряде рассказала на видео об отказе от алкоголя

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова в откровенном наряде рассказала на видео об отказе от алкоголя. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя бизнесвумен позировала во время отдыха в топе-бандо от бикини, который частично обнажал ее грудь, и сиреневых мини-шортах. При этом инфлюэнсерша заявила, что отказалась от употребления спиртных напитков три месяца назад, когда заболела и стала принимать таблетки.

«У меня нет никакой зависимости от алкоголя. Мне не веселее от него, не скучнее. Я могу на вечеринках без алкоголя прекрасно себя чувствовать. (...) И я решила, что все, не буду пить всю жизнь», — пояснила автор поста.

В октябре Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.

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      Карина Черных
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