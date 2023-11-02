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16:51, 2 ноября 2023Культура

Опубликован трейлер фильма о парализованном дублере звезды «Гарри Поттера»

Появился трейлер фильма о парализованном каскадере фильмов про Гарри Поттера

Вышел трейлер нового документального фильма под названием «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» о парализованном каскадере из серии картин про волшебника Гарри Поттера. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале HBO.

В проекте рассказывается история каскадера и дублера актера Дэниэла Рэдклиффа Дэвида Холмса. Жизнь мужчины изменилась после того, как во время съемок последней части «Гарри Поттера» он получил серьезную травму позвоночника и его парализовало. Премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Max 15 ноября.

Создатели ленты используют в фильме личные кадры Холмса и закулисные материалы о его каскадерской работе. В документальной картине будут представлены записи бесед с Рэдклиффом, друзьями и бывшими коллегами по съемочной группе «Гарри Поттера».

Ранее сообщалось, что американка подала в суд на киностудию Warner Bros. из-за травмировавшей ее сына палочки Гарри Поттера.

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      Варвара Кошечкина
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