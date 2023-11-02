Орбан назвал Казахстан своим домом

Президент Венгрии Орбан назвал Казахстан домом для венгров

Казахстан исторически является домом для венгров, так как на его территории жили исторические предки этого народа. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан, его слова цитирует «Sputnik Казахстан».

2 ноября глава европейской республики находится с официальным визитом в Астане. Он проводит переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан», — сказал Орбан на встрече с коллегой и назвал причиной таких добрососедских отношений «тысячелетние общие корни».

Токаев согласился со словами лидера Венгрии и добавил, что в Казахстане политика хорошо знают и уважают.

«Потому что вы кыпшак по происхождению», — объяснил он.

Венгры пришли на территорию современной Европы в IX-X веке нашей эры. Будучи кочевым народом Великой степи, они завоевали территорию Карпат и ассимилировали местное славянское и валахское население.

Ранее, 1 ноября, в Казахстан с официальным визитом приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он обсуждал с Токаевым поставки урана для атомной промышленности своей страны.