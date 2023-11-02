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10:03, 2 ноября 2023Бывший СССР

Орбан назвал Казахстан своим домом

Президент Венгрии Орбан назвал Казахстан домом для венгров

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Казахстан исторически является домом для венгров, так как на его территории жили исторические предки этого народа. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан, его слова цитирует «Sputnik Казахстан».

2 ноября глава европейской республики находится с официальным визитом в Астане. Он проводит переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан», — сказал Орбан на встрече с коллегой и назвал причиной таких добрососедских отношений «тысячелетние общие корни».

Токаев согласился со словами лидера Венгрии и добавил, что в Казахстане политика хорошо знают и уважают.

«Потому что вы кыпшак по происхождению», — объяснил он.

Венгры пришли на территорию современной Европы в IX-X веке нашей эры. Будучи кочевым народом Великой степи, они завоевали территорию Карпат и ассимилировали местное славянское и валахское население.

Ранее, 1 ноября, в Казахстан с официальным визитом приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он обсуждал с Токаевым поставки урана для атомной промышленности своей страны.

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      Алевтина Запольская
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