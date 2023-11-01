Макрон приехал на переговоры в Казахстан. Почему президент Франции решил обратиться к одному из союзников России?

Специалист по Казахстану Юнеман: Астана хочет построить АЭС за счет Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон совершает турне по странам Средней Азии, чтобы договориться о наращивании поставок урана для атомной промышленности своей страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами главы государства.

Первой бывшей советской республикой, которую посетил французский лидер, стал Казахстан. Политика принял ее президент Касым-Жомарт Токаев. Официальной повесткой встречи стало укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Как отмечает агентство, главным вопросом, который обсуждался Макроном и Токаевым, стали поставки урана для французской атомной промышленности. До сих пор топливо, питающее европейские реакторы, закупалось в России и странах Африки.

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev and French President Emmanuel Macron attend a meeting in Astana, Kazakhstan November 1, 2023. . Фото: Press service of the President of Kazakhstan / Reuters

Теперь же, утверждают источники, Елисейский дворец рассчитывает диверсифицировать его поставки для усиления экономической независимости от Москвы.

Но есть и второй мотив [визита], (...) и он предполагает стремление бывших советских республик выйти за рамки своей зависимости от России. Французские официальные лица предполагают, что боевые действия на Украине нарушили давно сложившиеся отношения в регионе, и это создает новые возможности Bloomberg

Макрон обсудит увеличение поставок урана с президентом Узбекистана

На следующий день после визита в Астану, 2 ноября, французский политик планирует посетить Ташкент. Там он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Эта республика обладает приблизительно двумя процентами мировых запасов урана, занимая 11-е место по этому показателю.

Последний раз главы Узбекистана и Франции встречались в ноябре 2022 года. Тогда переговоры состоялись в Париже, стороны договорились укреплять сотрудничество «в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам».

По итогам беседы Мирзиеев пообещал «вывести отношения двух стран на всеобъемлющее партнерство высокого уровня».

Огромные запасы нефти, газа и полезных ископаемых Центральной Азии поставили ее в центр борьбы за влияние в регионе, который обычно был основным местом для России Bloomberg

Франция ищет новых партнеров из-за потери своего влияния в Африке

Стремление Франции диверсифицировать поставки Урана усилилось после государственного переворота в Нигере, который произошел в июле 2023 года. Мятежники, захватившие власть в том числе под предлогом антиколониальной борьбы, потребовали от Елисейского дворца вывести войска со своей территории и прекратить разработку нигерийских суверенных недр.

Нигер — седьмой по величине импортер урана на мировой рынок и основной источник этого сырья для нужд энергетического сектора не только Франции, но и всего Европейского союза (ЕС).

Как подчеркивает агентство, опасаясь окончательного прекращения поставок из Африки, Макрон намерен проинвестировать казахские и узбекские фирмы, занимающиеся добычей этого вида топлива. Но планы Парижа по выстраиванию торговых отношений с Казахстаном и Узбекистаном не ограничиваются ураном и нефтью.

Так, вместе с Макроном в среднеазиатское турне отправились представители 15 французских компаний, занятых в сфере сельского хозяйства, добычи редкоземельных металлов, а также энергетики.

Франция уже может похвастаться крупными инвестициями в регион; например, французская атомная компания Orano SA (...) разрабатывает урановые месторождения в Казахстане через совместное предприятие с государственной компанией «Казатомпром». По словам одного из источников в делегации, пожелавшего остаться неизвестным, (...) углубление присутствия Orano SA будет в списке обсуждаемых вопросов Bloomberg

Эти усилия, утверждает Bloomberg, являются частью более глобального плана по соединению Средней Азии с Европой новым торговым и энергетическим коридором через Кавказ в обход России. Они пересекаются с планами Китая по строительству инфраструктуры в рамках программы «Один пояс — один путь», однако, похоже, Макрон намерен уладить и это противоречие.

«В этом году президент Франции совершил государственный визит в Китай, подчеркнув стратегию дистанцирования от более ястребиной позиции США по отношению к Пекину, что соответствовало его попыткам расширить влияние Франции в Азии», — полагает Bloomberg.

Казахстан рассчитывает на инвестиции в инфраструктуру и строительство АЭС

Одним из главных вопросов, который обсуждался на встрече политиков в Астане, стали планы по строительству первой в стране атомной электростанции. Сейчас Казахстан не располагает ни одной АЭС на своей территории и рассматривает возможность ее возведения за счет иностранных инвесторов.

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Как сообщил 1 ноября министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, Астана готова изучать перспективы участия французской Electricite de France S.A. (EDF) в этом проекте.

«Как вы знаете, EDF вошла в короткий список (шорт-лист возможных поставщиков реактора для потенциального строительства АЭС в Казахстане — прим. «Ленты.ру»), и при наличии интереса у французской делегации, то есть если этот вопрос будет подниматься, мы готовы к обсуждению», — сказал Саткалиев.

Специалист по российско-казахстанским отношениям Роман Юнеман считает, что этот вопрос сейчас действительно является неотложным для бывшей советской республики. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт объяснил, что последние годы страна сталкивается с серьезным износом своей энергетической инфраструктуры и мощностей для выработки электроэнергии. На строительство новой АЭС, помимо Франции, также претендует Россия, США и Южная Корея.

В 2024 году власти Казахстана будут проводить референдум по поводу строительства АЭС. Изначально планировалось, что этим проектом будет заниматься «Росатом». Но теперь Астана по внешнеполитическим причинам не может этого допустить. По крайней мере пока на республику оказывается давление. Франция может быть здесь компромиссным вариантом Роман Юнеман специалист по российско-казахстанским отношениям

По его словам, за годы своей независимости Казахстан превратился в энергодефицитную страну. А отсутствие дешевого электричества серьезно мешает властям развивать обрабатывающую промышленность и модернизировать экономику.

«Раньше она ей не была. Спрос на энергию вырос, а предложение осталось практически на прежнем уровне. Нужны инвестиции, которые Россия пока дать не готова. А без трансформации промышленности на более сложные этапы передела у страны не будет экономического будущего. Казахи это хорошо понимают, поэтому готовы налаживать отношения с Парижем. Также за Францию уцепились как за игрока, который разбавит зависимость от американских и британских инвестиций», — добавил эксперт.

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev and French President Emmanuel Macron take part in a welcome ceremony before their talks in Astana, Kazakhstan November 1, 2023. . Фото: Press service of the President of Kazakhstan / Reuters

При этом он заверил, что сомневается в успехе европейских планов по строительству «энергетического коридора» с территории Казахстана. Юнеман полагает, что расширить экспорт казахской нефти в обход России серьезно не помогут ни инвестиции в каспийскую портовую инфраструктуру, ни планы по строительству новых нефтепроводов. Иными словами, Брюссель не сможет экономически вытеснить Москву из региона, хотя конкуренция, безусловно, обострится.