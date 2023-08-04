Франция уступает России влияние в Африке. Как переворот в Нигере стал провалом политики Эммануэля Макрона?

France 24: переворот в Нигере показал утрату влияния Франции в Африке

Государственный переворот в Нигере, после которого сторонники военной хунты вышли на улицы с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами, стал серьезным ударом для французского президента Эммануэля Макрона и показал утрату Парижем влияния на континенте. Об этом пишет France 24.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что часть вины за произошедшее лежит на самом Макроне. «Еще с первого пятилетнего срока его критикуют за высокомерие, особенно в отношениях с главами некоторых африканских государств», — подчеркнул научный сотрудник Французского института международных отношений Франсуа Гальме.

При этом главная проблема заключается в пропасти между словами и делами французского лидера, считает эксперт. Вопреки громким обещаниям Макрона «начать новую эру» в отношениях с континентом, стратегия Парижа фактически осталось той же: военные базы и экономическая помощь в развитии стран.

Эммануэль Макрон, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, президент Сенегала Маки Саль и председатель Евросовета Шарль Мишель, Париж, 17 февраля 2022 года Фото: Ian Langsdon / EPA-EFE / Pool / Reuters

В бывших французских колониях Африки возник «мятежный пояс»

Госпереворот в Нигере стал для Парижа полной неожиданностью — Макрон даже отчитал свою разведку за то, что они не предвидели подобного развития событий.

Как отмечает Bloomberg, еще двумя неделями ранее глава французского МИД Катрин Колонна называла Нигер ключевым партнером Парижа на континенте и обещала ее президенту Мохамеду Базуму новый транш финансовой помощи. Сейчас же Базум свергнут собственной же гвардией, а африканская стратегия Франции «разваливается на глазах».

Переворот [в Нигере] привел к образованию пояса стран, управляемых военными, который простирается от Атлантического океана до Красного моря; причем большинство из них поддерживают более тесные связи с Россией, чем с Западом Bloomberg

Переворот в Нигере — далеко не первый в своем роде. Путчи в Западной Африке и особенно в Сахеле — явление настолько частое, что для его описания даже появился специальный термин — «мятежный пояс» (англ. coup belt).

Лишь с 2020 по 2023 годы сменилась власть в Мали, Гвинее, Судане, Буркина-Фасо (там в 2022-м произошли сразу два военных переворота), а теперь и в Нигере. В Чаде и Сьерра-Леоне попытки госпереворота увенчались неудачей

Перевороты в Африке сопровождаются антифранцузскими выступлениями

Рим Момтаз, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (Париж), в беседе с Bloomberg указывает на тревожный паттерн: вот уже в третьей бывшей французской колонии, после Мали и Буркина-Фасо, госпереворот сопровождается антифранцузскими протестами, атакой на посольство Франции и призывами к выводу из страны французских военных.

В Мали и Буркина-Фасо эти призывы уже были реализованы. Как отмечает агентство, ситуация может повториться и в Нигере. Эта страна стала основной базой для французского контингента, ведущего борьбу с действующими в регионе джихадистскими группировками, аффилированными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе террористические организации также запрещены в России).

Сейчас у Франции порядка 1,5 тысячи военных в Нигере и еще около 1 тысячи в соседнем Чаде

Новые власти Мали и Буркина-Фасо также выдворили со своей территории послов Франции и запретили вещание французских RFI и France 24 (их трансляции с недавнего времени приостановлены и в Нигере). А 3 августа Бамако лишил французский язык статуса официального.

Как отмечает премьер-министр бывшего правительства Мали Мусса Мара, африканские власти нередко используют Францию как козла отпущения, возлагая ответственность за любые проблемы в стране на бывшую метрополию. По его словам, Парижу в таких ситуациях следовало бы молчать, поскольку каждое слово французских властей затем будет использовано против них. «Но такова позиция французов, к сожалению, они не могут молчать», — подчеркнул политик.

Протестующий в Мали с фигурами Эммануэля Макрона, 4 февраля 2022 года Фото: Paul Lorgerie / Reuters

Франция опасается попадания бывших колоний в зону влияния России

Особенную обеспокоенность у Франции вызывает возможное попадание бывших колоний в орбиту России. В Мали и Буркина-Фасо, а теперь и в Нигере смена власти сопровождалась пророссийскими протестами: демонстранты, собравшиеся 30 июля у французского посольства в Ниамее, выкрикивали «Да здравствует Россия, да здравствует Путин» и размахивали российскими флагами, один из которых повесили на стены дипмиссии вместо сорванной таблички.

Выгнав французских военных, африканские страны затем нередко обращаются за помощью к Москве. Например, в Мали и Центральноафриканской республике работают как официальные инструкторы российского Минобороны, так и бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Министр обороны Буркина-Фасо в беседе с «Лентой.ру» допустил, что его правительство обратится за помощью к российским инструкторам в связи с выводом французских военных. О том, что в этом африканском государстве уже работает российская ЧВК, сообщалось еще в декабре 2022 году, однако местные власти эту информацию опровергли.

Протестующие в Нигере, 3 августа 2023 года Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Как отмечает Time, связи стран Сахеля с Москвой носят исторический характер: во многих африканских государствах с благодарностью вспоминают, как Советский Союз поддержал их в борьбе с колониальными властями, а затем еще годами оказывал экономическую и военную помощь.

40 процентов поставок вооружений в Африку приходится на Россию

Также Москва поставляет на этот континент значительную долю продовольствия и энергетических ресурсов.

Озабочены сближением Африки с Россией и в США. Научные сотрудники Университета Денвера Коллин Майзел и Адам Шимански-Бургос предупреждают: если американские и европейские лидеры хотят избежать дальнейших госпереворотов в Африке и прихода к власти пророссийских элит, им необходимо радикально пересмотреть свою стратегию на континенте.

Если действовать по старинке, то африканский континент будет гораздо теснее привязан к России и ее "безграничной дружбе" с Китаем, чем к Западу Коллин Майзел и Адам Шимански-Бургос для журнала Time

«Если скорректировать курс, то США и Европа будут все больше и больше отставать по объемам помощи, торговли, поставок оружия и дипломатического взаимодействия — ключевых источников международного влияния», — предупредили аналитики.