Францию назвали козлом отпущения на фоне переворота в Нигере

Экс-премьер Мали назвал Францию козлом отпущения на фоне переворота в Нигере

Экс-премьер-министр Мали Мусса Мара прокомментировал роль Франции на фоне переворота в Нигере. Его слова приводит Bloomberg.

«[Париж] должен хранить молчание, как можно дольше молчать, каждое произнесенное ими слово используется против них. Но это поведение французов, к сожалению, они не умеют молчать», — сказал он.

Кроме того, политик назвал Францию козлом отпущения, поскольку лидеры других стран обращают внимание на ошибки и поведение французов, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.