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16:26, 2 ноября 2023Среда обитания

Оценены перспективы введения отцовского капитала в России

«Известия»: отцовский капитал поможет многодетным семьям погасить ипотеку

Фото: Unsplash

Введение отцовского капитала позволило бы многодетным семьям легче разрешить вопросы с ипотекой и строительством жилья. Так перспективы введения выплат оценил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, передают «Известия».

По словам эксперта, дополнительные выплаты в миллион рублей семье с тремя и более детьми помогут быстрее погасить ипотеку. Сауков подчеркнул, что отцовский капитал исключает спекуляции, поэтому деньги будут направлены именно на улучшение жилищных условий.

Помимо этого, Сауков предположил, что многодетные семьи захотят активнее покупать или строить собственные дома. Он напомнил, что в некоторых российских регионах многодетным семьям предоставляют бесплатные земельные участки.

«Сейчас часто эти участки выкупаются инвесторами, поскольку денег на строительство дома у большинства многодетных семей нет. Предлагаемая мера поддержки могла обеспечить стартовый капитал для начала строительства собственного дома и при этом снизить продажи выданных земельных участков многодетными семьями», — заявил Сауков.

В мае в Госдуме выступили против появления отцовского капитала. В России при рождении ребенка материнский семейный капитал полагается по физиологическим причинам, потому что женщина вынашивает и рожает ребенка, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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