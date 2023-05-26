В Госдуме выступили против появления отцовского капитала

Депутат Бессараб высказалась против идеи введения в России отцовского капитала

В России при рождении ребенка материнский семейный капитал полагается по физиологическим причинам, потому что женщина вынашивает и рожает ребенка, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она оценила идею введения отцовского капитала.

Ранее с соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил выплачивать мужчине, находящемуся в зарегистрированном браке, за рождение ребенка 500 тысяч рублей и по 1 миллиону за каждого ребенка после третьего. По мнению парламентария, мера может стать одним из способов поднять демографию в стране.

При рождении ребенка в России на сегодняшний день полагается единовременная выплата в размере 22 909 рублей, сообщила Бессараб. По ее словам, с начала года ее получили уже 370 тысяч семей, и на эти цели из федерального бюджета было израсходовано 8,8 миллиарда рублей. Кроме того, при рождении ребенка полагается материнский семейный капитал.

Почему он называется именно материнским? По физиологии, потому что предполагается, что женщина вынашивает ребенка, женщина его рожает, женщина воспитывает, как правило, именно женщина находится в отпуске по уходу за ребенком Светлана Бессараб депутат Госдумы

Программа в России действует с 2007 года, отметила собеседница «Ленты.ру». С 2016 года материнский семейный капитал индексируется, а с 2021 индексируется на реальные значения инфляции, а не на прогнозные, как это было раньше.

«Сегодня отцы имеют право на получение материнского семейного капитала в случае смерти матери, в случае если она не являлась гражданкой Российской Федерации. Все это редкие случаи. Я придерживаюсь точки зрения, что это правильное решение, потому что именно на мать и материнство возложена самая большая надежда государства по рождению детей и их воспитанию», — подытожила парламентарий.

Ранее в Кремле констатировали, что демографическая ситуация в России тяжелая и принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.

Разговоры об отцовском капитале идут не первый год. Например, в 2021-м с такой инициативой выступал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Он предлагал ввести выплаты в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Тогда инициативу назвали вполне реалистичной, однако добавили, что автору нужно объяснить, где взять деньги на эти цели.

