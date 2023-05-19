Кремль оценил демографическую ситуацию в России

Песков заявил, что демографическая ситуация в России тяжелая

Демографическая ситуация в России тяжелая, принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Так ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Да, действительно демография — это то, где у нас пока не получается, это действительно так», — заявил пресс-секретарь главы государства и добавил, что волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.

Тема исправления ситуации является одной из приоритетных для правительства, эта работа ведется постоянно, сказал Песков.

В феврале заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова объяснила снижение рождаемости в России. Она отметила, что это произошло из-за вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад статистики.

По данным Росстата, темп снижения абсолютного числа рождений замедляется в регионах страны с 2019 года: тогда в первом полугодии он достиг 8,1 процента. За первое полугодие 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3 процента. Доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов отметил, что на это могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией коронавируса.

