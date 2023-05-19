Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 19 мая 2023Россия

Кремль оценил демографическую ситуацию в России

Песков заявил, что демографическая ситуация в России тяжелая

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Демографическая ситуация в России тяжелая, принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Так ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Да, действительно демография — это то, где у нас пока не получается, это действительно так», — заявил пресс-секретарь главы государства и добавил, что волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.

Тема исправления ситуации является одной из приоритетных для правительства, эта работа ведется постоянно, сказал Песков.

Материалы по теме:
Кто такие чайлдфри и чего они хотят? Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
Кто такие чайлдфри и чего они хотят?Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
21 августа 2022
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021

В феврале заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова объяснила снижение рождаемости в России. Она отметила, что это произошло из-за вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад статистики.

По данным Росстата, темп снижения абсолютного числа рождений замедляется в регионах страны с 2019 года: тогда в первом полугодии он достиг 8,1 процента. За первое полугодие 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3 процента. Доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов отметил, что на это могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о координации США убийства Татарского и покушения на Прилепина
VK анонсировала уникальный конкурс
Патрушев раскритиковал поставки Киеву ракет Storm Shadow
Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона
В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по контролю над вооружениями
Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию
Фанаты обругали Викторию Боню за «пугающий» образ на Каннском фестивале
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для выступления на саммите
Названы главные страхи россиян в отпуске
Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.