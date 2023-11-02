Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:16, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Озвучена причина желания Запада как можно скорее оставить Украину

AgoraVox: Запад использует события в секторе Газа, чтобы тихо оставить Украину

Фото: Daina Le Lardic/EU 2023 / Reuters

Единственным решением для Запада тихо закончить участие в конфликте на Украине является прикрытие в виде кризиса на Ближнем Востоке. Причина в том, что западные политики желают оставить поддержку Киева без репутационных потерь, сообщает французский AgoraVox.

«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — указано в статье.

Автор материала считает, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иссякло, и быстрая капитуляция возможна только в случае выполнения всех требований России, и в этом виноваты западные политики с их необдуманными решениями.

«Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам», — подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что Зеленский разочарован недооценкой Западом Вооруженных сил Украины. Он убежден, что современное мировое сообщество «быстро привыкает к успеху», а «достижения» ВСУ «воспринимаются как должное».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

      Россиянка побывала в Турции и пожаловалась на жуткую инфляцию

      Озвучена причина желания Запада как можно скорее оставить Украину

      Стало известно о планах ЕС в два раза сократить импорт газа из России

      В Китае рассказали о страхе Зеленского из-за решений Запада

      Похожие друг на друга муж и жена сделали ДНК-тест и едва не развелись

      Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище

      В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС

      Предложен метод добычи редких металлов на астероидах

      В России нашли нового идеологического врага Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости