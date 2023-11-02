AgoraVox: Запад использует события в секторе Газа, чтобы тихо оставить Украину

Единственным решением для Запада тихо закончить участие в конфликте на Украине является прикрытие в виде кризиса на Ближнем Востоке. Причина в том, что западные политики желают оставить поддержку Киева без репутационных потерь, сообщает французский AgoraVox.

«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — указано в статье.

Автор материала считает, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иссякло, и быстрая капитуляция возможна только в случае выполнения всех требований России, и в этом виноваты западные политики с их необдуманными решениями.

«Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам», — подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что Зеленский разочарован недооценкой Западом Вооруженных сил Украины. Он убежден, что современное мировое сообщество «быстро привыкает к успеху», а «достижения» ВСУ «воспринимаются как должное».