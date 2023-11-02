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09:42, 2 ноября 2023Из жизни

12-летняя девочка лишилась возможности носить обувь из-за редкой болезни

Девочка из Малайзии перестала носить обувь из-за двух гигантских пальцев

Фото: Bernardo Emanuelle / Shutterstock / Fotodom

Девочка из Малайзии потеряла возможность ходить и носить обувь из-за двух гигантских пальцев на ноге. Об этом сообщает Daily Mirror.

Малазийка, имя которой не сообщается, родилась с редким заболеванием известным как липоматозная макродистрофия. Это разновидность гигантизма, которая характеризуется прогрессирующим разрастанием костной и жировой ткани одного или нескольких пальцев. Состояние связано с аномальной выработкой гормона роста гипофизом.

Девочке поставили диагноз вскоре после рождения: врачи заметили, что второй и третий пальцы у нее на ноге существенно больше остальных. Однако родители решили не возвращаться в больницу для повторного осмотра и лечения. Они обратились за медицинской помощью лишь спустя 12 лет, потому что пальцы на ноге дочери увеличились настолько сильно, что она с трудом ходила и перестала носить обувь.

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Чтобы вернуть девочке возможность свободно передвигаться, хирурги провели успешную операцию по реконструкции пальцев. После периода реабилитации пациентка снова может носить обувь и ходить без боли и стеснения.

Ранее сообщалось, что в США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы, из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

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      Антонина Черташ
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