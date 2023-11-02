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19:22, 2 ноября 2023Путешествия

Пассажирский самолет едва не выкатился за пределы полосы и попал на видео

Самолет Edelweiss едва не выкатился за пределы полосы в аэропорту Цюриха

Самолет авиакомпании Edelweiss едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал на видео. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

Непредвиденная ситуация случилась в аэропорту Цюриха (Швейцария) с пассажирским лайнером, следовавшим в португальский город Фаро. Во время взлета у воздушного судна произошло разрушение одного из пневматиков на стойке шасси, что привело к резкому изменению его траектории движения.

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Отмечается, что самолет чуть было не выкатился за пределы полосы, однако экипажу удалось удержать его и безопасно остановить. Лайнер отправили на стоянку, никто из пассажиров не пострадал. Их высадили из воздушного судна и доставили в терминал авиагавани.

Ранее, в октябре, в Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Инцидент произошел в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.

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      Фариза Бацазова
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