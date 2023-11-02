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12:34, 2 ноября 2023Мир

Песков прокомментировал запуск США ракеты над Тихим океаном

Песков: США уведомили Россию о запуске ракеты над Тихим океаном

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

США уведомили Россию о запуске ракеты над Тихим океаном, однако неудачу в Кремле никак не комментируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона», — рассказал Песков.

Ранее американскую ракету Minuteman III запустили в небе над Тихим океаном. Из-за неполадок во время полета ракета была подорвана самими американскими военными.

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      Максим Габриелян
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