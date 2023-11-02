Мужчина застал бывшую девушку за сексом на детской площадке и напал на нее

Мужчина из Великобритании не смог справиться с ревностью и напал на бывшую девушку и ее любовника, когда они занимались сексом. Об этом сообщает Daily Mirror.

29-летний Кайл Морли состоял в отношениях с 23-летней Кэти Ламб два с половиной года, но в декабре 2021 года пара рассталась. Однако, несмотря на это, они продолжали видеться. В феврале Морли пил в пабе вместе с 43-летним Дэвидом Беттисоном и другими знакомыми. Примерно в полночь к ним присоединилась Ламб. Спустя непродолжительное время Ламб и Беттисон вышли из паба, держась за руки и отправились на детскую площадку неподалеку. Там они начали заниматься сексом. Вышедший следом за парой Морли увидел это.

Британец не стал сдерживать ревность и гнев от вида возлюбленной в объятиях другого мужчины. Он подошел к ним, ударил по лицу девушку, а затем избил приятеля. Морли нанес ему многочисленные удары по лицу и голове, прыгал на нем и пинал его. Услышав громкие крики на площадке, местные жители вызвали полицию.

Прибывшие на место офицеры обнаружили сильно избитого Беттисона, дезориентированную от сильного удара Ламб и стоящего рядом Морли. Помочь Беттисону ни полицейские, ни медики не смогли: его лицо было так сильно искалечено, что он потерял способность дышать еще до приезда скорой помощи.

Морли обвинили в нанесении тяжелых увечий и умышленном убийстве. Однако на суде он признал свою вину лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью Беттисона. Обвиняемый заявил судье, что в ту ночь был пьян и находился под воздействием наркотиков.

Прокурор заявил, что состояние аффекта не может служить оправданием для Морли, который наносил увечья Беттисону продолжительное время. Кроме того, во время нападения он случайно набрал номер друзей, и на их автоответчик записались его крики — Морли кричал на Ламб, угрожая расправиться с ней. Мать девушки рассказала суду, что отношения Морли с его дочерью были «токсичными» и «нестабильными».

В настоящий момент судебный процесс по делу Морли продолжается.

Ранее сообщалось, что в США женщина заметила в душе голого мужчину, который подсматривал за ней, и обратилась в полицию. По ее словам, он смотрел на нее и занимался мастурбацией.