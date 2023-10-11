Принимавшая душ женщина наклонилась и увидела голого мужчину

Мужчина из США спрятался в душе, разделся и начал подсматривать за женщинами

Женщина заметила в душе голого мужчину, который подсматривал за ней, и обратилась в полицию. Об этом пишет NOLA.

20-летний американец Ричард Бампус из США попался полиции после того, как испугал женщину, которая принимала душ в общественной душевой в парке Bayou Segnette недалеко от города Уэстуэго, штат Луизиана. Инцидент произошел в пятницу, 6 октября.

37-летняя женщина мылась в кабинке и наклонилась, чтобы намылить ноги, когда увидела на полу соседней кабинки лежащего молодого мужчину. По ее словам, он смотрел на нее и занимался мастурбацией. От испуга женщина закричала, а Бампус вскочил и выбежал из душевой. По всей видимости, он спрятался здесь заранее и разделся.

Сотрудники парка узнали Бампуса, живущего на территории парка, и после того как женщина обратилась в полицию, помогли правоохранителям разыскать и арестовать его. Позже следователи выяснили, что это был не первый визит мужчины в женскую душевую. Они нашли еще одну женщину, столкнувшуюся с Бампусом, но она решила не выдвигать обвинений.

Мужчину арестовали в пятницу, но уже в воскресенье выпустили под залог. Он ожидает суда.

Ранее сообщалось об эксгибиционисте из США, который гнался за женщиной 11 километров. Пытаясь скрыться от преступника, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить.