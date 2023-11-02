Пользователей WhatsApp предупредили о новой вредоносной программе

«Лаборатория Касперского» обнаружила шпионскую программу для WhatsApp

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили опасную модификацию для мессенджера WhatsApp, содержащую шпионское программное обеспечение. Об этом они рассказали РИА Новости.

По словам специалистов, вредоносная программа-шпион распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках. Однако с попытками заражения столкнулись и пользователи из России. В компании добавили, что риску подверглись устройства с операционной системой Android.

Как уточнили эксперты, опасная модификация, с помощью которой распространяется вредоносный троян, была замаскирована под расширение, якобы увеличивающее число функций мессенджера. На самом же деле файл с программой заражает смартфон вирусом и получает доступ к данным его владельца, например, к списку контактов. Также, предупредили эксперты, он может включить микрофон на устройстве и вести запись.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали российским пользователям удалить некоторые приложения со смартфона, так как те могли следить за пользователями. В их числе специалисты назвали некоторые менеджеры паролей, в частности Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager.