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18:14, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Пользователей WhatsApp предупредили о новой вредоносной программе

«Лаборатория Касперского» обнаружила шпионскую программу для WhatsApp

Фото: Julie Ricard / Unsplash

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили опасную модификацию для мессенджера WhatsApp, содержащую шпионское программное обеспечение. Об этом они рассказали РИА Новости.

По словам специалистов, вредоносная программа-шпион распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках. Однако с попытками заражения столкнулись и пользователи из России. В компании добавили, что риску подверглись устройства с операционной системой Android.

Как уточнили эксперты, опасная модификация, с помощью которой распространяется вредоносный троян, была замаскирована под расширение, якобы увеличивающее число функций мессенджера. На самом же деле файл с программой заражает смартфон вирусом и получает доступ к данным его владельца, например, к списку контактов. Также, предупредили эксперты, он может включить микрофон на устройстве и вести запись.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали российским пользователям удалить некоторые приложения со смартфона, так как те могли следить за пользователями. В их числе специалисты назвали некоторые менеджеры паролей, в частности Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager.

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