Россиянам посоветовали удалить ряд приложений из смартфона

В Роскачестве предупредили о менеджерах паролей, следящих за пользователями

Эксперты Роскачества предупредили россиян о приложениях, которые могут следить за пользователями и собирать о них информацию. Также они назвали четыре способа не попасться на приложения-шпионы.

В Роскачестве посоветовали пользователям удалить из смартфона некоторые менеджеры паролей, в частности Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager. По словам специалистов, эти программы были замечены в слежке за пользователями. Также в список приложений-шпионов эксперты включили клинеры Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster, которые чистят память телефона.

Среди других приложений, которые необходимо удалить из телефона, они назвали фоторедакторы Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, приложение-фонарик Super Flashlight, игру Solitaire Game и ряд других программ.

Чтобы не столкнуться с приложениями-шпионами, специалисты посоветовали скачивать программы только из официальных магазинов, например, из App Store, Google Play, Huawei AppGallery, а также следить за тем, чтобы приложения имели высокий рейтинг и положительные комментарии. Кроме того, россиян призвали следить за тем, доступ к каким данным запрашивает приложение. «Самые опасные разрешения: доступ к управлению контактами, сообщениями и звонками», — подчеркнули в Роскачестве.

Также пользователям порекомендовали установить антивирус и регулярно обновлять его. В заключение владельцам гаджетов напомнили, что важно обновлять операционную систему смартфона и приложения, установленные на нем.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов предупредил россиян о том, какие риски несет использование общественного Wi-Fi. Эксперт предостерег пользователей от того, чтобы передавать по такой сети личные данные или совершать финансовые операции.