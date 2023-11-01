Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:44, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам посоветовали удалить ряд приложений из смартфона

В Роскачестве предупредили о менеджерах паролей, следящих за пользователями

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Эксперты Роскачества предупредили россиян о приложениях, которые могут следить за пользователями и собирать о них информацию. Также они назвали четыре способа не попасться на приложения-шпионы.

В Роскачестве посоветовали пользователям удалить из смартфона некоторые менеджеры паролей, в частности Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager. По словам специалистов, эти программы были замечены в слежке за пользователями. Также в список приложений-шпионов эксперты включили клинеры Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster, которые чистят память телефона.

Среди других приложений, которые необходимо удалить из телефона, они назвали фоторедакторы Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, приложение-фонарик Super Flashlight, игру Solitaire Game и ряд других программ.

Чтобы не столкнуться с приложениями-шпионами, специалисты посоветовали скачивать программы только из официальных магазинов, например, из App Store, Google Play, Huawei AppGallery, а также следить за тем, чтобы приложения имели высокий рейтинг и положительные комментарии. Кроме того, россиян призвали следить за тем, доступ к каким данным запрашивает приложение. «Самые опасные разрешения: доступ к управлению контактами, сообщениями и звонками», — подчеркнули в Роскачестве.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
Каждого человека в мире можно выследить по фото. Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
Каждого человека в мире можно выследить по фото.Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
17 августа 2023

Также пользователям порекомендовали установить антивирус и регулярно обновлять его. В заключение владельцам гаджетов напомнили, что важно обновлять операционную систему смартфона и приложения, установленные на нем.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов предупредил россиян о том, какие риски несет использование общественного Wi-Fi. Эксперт предостерег пользователей от того, чтобы передавать по такой сети личные данные или совершать финансовые операции.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

      Стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными

      Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

      Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

      В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

      В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

      Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

      Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

      Нейросети раскрыли личные данные пользователей соцсетей

      Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости