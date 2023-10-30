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10:21, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о правилах безопасности в интернете

IT-эксперт Липов предупредил о рисках использования публичного Wi-Fi

Фото: Igor Martis / Shutterstock / Fotodom

Использование интернета связано с определенными рисками, поэтому важно знать основные правила безопасности и следовать им, чтобы защитить свою информацию и обеспечить безопасное пребывание в сети. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

В первую очередь IT-эксперт рекомендовал создавать сложные и уникальные пароли, используя комбинацию букв, цифр и символов. Использования очевидной информации: дат рождения, имен домашних питомцев, города проживания — лучше избегать. «Вы всегда можете воспользоваться генератором паролей», — отметил он. Кроме того, опасно оставлять пароли на виду — на рабочем столе или в другом доступном месте, подчеркнул специалист.

Во-вторых, никогда не стоит передавать незнакомцам в интернете личную информацию: адрес, номер телефона, банковские реквизиты.

В-третьих, важно использовать антивирусное программное обеспечение. Это может помочь защитить устройства от вирусов и других угроз.

В-четвертых, необходимо обновлять программное обеспечение. Дело в том, что регулярные обновления помогают закрыть потенциальные уязвимости и защитить вашу систему.

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Другое важное правило — проявлять осторожность при использовании публичного Wi-Fi. «Не вводите личную информацию и не осуществляйте финансовые операции при подключении к открытой Wi-Fi сети», — предостерег собеседник «Ленты.ру».

Также нужно быть осторожными с электронной почтой и мессенджерами, не вестись на подозрительные сообщения. «Не открывайте письма или вложения от незнакомых отправителей. Если предложение выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть. Не кликайте по подозрительной рекламе и не переходите по сомнительным ссылкам. Никогда не пересылайте свои логины и пароли по электронной почте в открытом виде», — уточнил Липов.

Кроме того, эксперт посоветовал обучить своих детей основным правилам безопасности и контролировать их активность в сети.

Ранее прокуратура предупредила россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты представляются специалистами финансового отдела и похищают сбережения под предлогом их декларирования.

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      Екатерина Смирная
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