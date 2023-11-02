Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 2 ноября 2023Силовые структуры

Помогавшую спасти запертого кота россиянку оштрафовали за неповиновение полиции

В Москве суд оштрафовал зоозащитницу Кошанскую за неповиновение полиции

Кадр: Telegram-канал Shot

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая помогала спасти кота, запертого в машине. Об этом сообщает MSK1.RU из зала суда.

Женщину признали виновной в неповиновении полиции. Теперь она должна выплатить четыре тысячи рублей. Свою вину осужденная признала частично.

В суде сообщили, что после вскрытия двери машины, где был кот, Кошанская хотела забрать животное себе, однако полиция запретила ей это делать, так как зоозащитница не его хозяйка. Во время заседания женщина сообщила, что хотела отвезти кота в ветклинику, где ему бы оказали помощь.

1 ноября в центре Москвы полицейские и местные жители спасли кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости