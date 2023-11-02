Помогавшую спасти запертого кота россиянку оштрафовали за неповиновение полиции

В Москве суд оштрафовал зоозащитницу Кошанскую за неповиновение полиции

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая помогала спасти кота, запертого в машине. Об этом сообщает MSK1.RU из зала суда.

Женщину признали виновной в неповиновении полиции. Теперь она должна выплатить четыре тысячи рублей. Свою вину осужденная признала частично.

В суде сообщили, что после вскрытия двери машины, где был кот, Кошанская хотела забрать животное себе, однако полиция запретила ей это делать, так как зоозащитница не его хозяйка. Во время заседания женщина сообщила, что хотела отвезти кота в ветклинику, где ему бы оказали помощь.

1 ноября в центре Москвы полицейские и местные жители спасли кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды.