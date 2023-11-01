В Москве спасли запертого в машине четыре дня без воды и еды кота мага

В центре Москвы спасли запертого в машине четыре дня без еды и воды кота

В центре Москвы полицейские спасли кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды. Как сообщает Telegram-канал Shot, животное принадлежит госпитализированному в психиатрическую клинику мужчине, увлекающемуся магией.

Спасательные службы под надзором сотрудников правоохранительных органов вскрыли водительскую дверь автомобиля, достали кота и поместили его в переноску. Животное доставили в отделение полиции. Пока его дальнейшая судьба неизвестна, но и сотрудники полиции, и собравшиеся вокруг автомобиля неравнодушные прохожие изъявляли желание его приютить.

Серебристый внедорожник Mitsubishi Outlander с номерами Волгоградской области припаркован в районе Охотного Ряда, возле Большого театра. Согласно данным очевидцев, в нем четыре дня просидел серый кот. Местные жители вызывали спасателей, однако те отказались вскрывать автомобиль, сославшись на то, что для этого необходимо получить согласие владельца.

1 ноября ситуация привлекла внимание СМИ. Вокруг автомобиля столпились люди, некоторые из них были с переносками для животных и очень эмоционально себя вели. Вскоре на место прибыли полицейские и заявили, что осмотрят автомобиль, составят протокол и сами вскроют дверь и достанут кота.

Согласно данным Telegram-канала, автомобиль оформлен на 61-летнюю Людмилу Юрину из Волгоградской области. Но, по словам очевидцев, за рулем находился мужчина — он внезапно достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. После этого его задержала полиция и отправила на обследование в психиатрическую клинику.

Позже сообщалось, что задержанный — сын владелицы автомобиля, 40-летний Алексей Юрин. Он якобы живет в Подмосковье, увлекается магией и продает бытовую химию. Родственники утверждают, что он не выходил на связь с 29 октября.

Ранее сообщалось, что в США водитель такси уехал с кошкой, прежде чем ее хозяин успел вытащить переноску из машины. Расстроенный американец поднял шумиху в соцсетях, и спустя сутки питомца удалось найти.