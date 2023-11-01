Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

В центре Москвы кот уже четвертый день сидит в запертой машине без еды и воды

В центре Москвы в запертом автомобиле марки Mitsubishi обнаружили кота, который сидит внутри уже несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Серебристый внедорожник с номерами Волгоградской области находится на платной парковке в районе Охотного Ряда, возле Большого театра. По данным очевидцев, животное, запертое внутри, выживает без еды и воды уже четвертый день. Серый кот ходит по салону и тычется в окна машины, охотно позируя снимающим его на телефоны прохожим.

Как сообщает Telegram-канал «112», владельца автомобиля задержали полицейские за неадекватное поведение и отправили в психиатрическую больницу. Сотрудники МЧС, которых вызвали прохожие, отказались вскрывать автомобиль без согласия его владельца.

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