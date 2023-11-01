Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:13, 1 ноября 2023Из жизни

Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

В центре Москвы кот уже четвертый день сидит в запертой машине без еды и воды

В центре Москвы в запертом автомобиле марки Mitsubishi обнаружили кота, который сидит внутри уже несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Серебристый внедорожник с номерами Волгоградской области находится на платной парковке в районе Охотного Ряда, возле Большого театра. По данным очевидцев, животное, запертое внутри, выживает без еды и воды уже четвертый день. Серый кот ходит по салону и тычется в окна машины, охотно позируя снимающим его на телефоны прохожим.

Как сообщает Telegram-канал «112», владельца автомобиля задержали полицейские за неадекватное поведение и отправили в психиатрическую больницу. Сотрудники МЧС, которых вызвали прохожие, отказались вскрывать автомобиль без согласия его владельца.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что в США водитель такси уехал с кошкой, прежде чем ее хозяин успел вытащить переноску из машины. Расстроенный американец поднял шумиху в соцсетях, и спустя сутки питомца удалось найти.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон приехал на переговоры в Казахстан. Почему президент Франции решил обратиться к одному из союзников России?

      Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      Названы выдающие проблемы с психикой привычки в еде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости