Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:39, 5 октября 2023Из жизни

Мужчина воссоединился с котом после его загадочной кражи таксистом

В Техасе американец воссоединился с кошкой после ее кражи таксистом

Фото: Nataliya Derkach / Shutterstock / Fotodom

В США водитель такси уехал с котом, прежде чем его хозяин успел вытащить переноску из машины. О том, как американец воссоединился с кошкой пишет Washington Post.

23-летний житель города Остин, штат Техас, Палаш Панди 30 сентября решил свозить свою черно-белую кошку Такс к ветеринару. Он вызвал такси в приложении Lyft, и они с Такс благополучно доехали до клиники. Однако, когда мужчина вышел из машины и начал открывать заднюю дверь, чтобы достать переноску, водитель неожиданно нажал на газ и уехал. Панди побежал за автомобилем, стуча по багажнику и окнам, но таксист не остановился.

Шокированный произошедшим владелец кошки начал писать и звонить водителю такси через мобильное приложение. Таксист ответил лишь спустя два часа и сообщил, что в его машине «не оставалось никаких вещей» и нет черно-белого кота. После этого загадочного ответа Панди позвонил в службу спасения и подал заявление о краже кота. Затем мужчина связался со службой поддержки Lyft, где ему сообщили только, что в случае возврата забытых вещей они снимают 20 долларов (около двух тысяч рублей) с клиентов «за время и усилия водителя».

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Отчаявшийся Панди решил рассказать о случившемся в соцсетях, понадеявшись, что пользователи из Остина смогут помочь ему. Его тред в X (бывший Twitter) набрал больше десяти миллионов просмотров и сотни комментариев. Люди отмечали в постах Lyft и местные телеканалы.

После поднявшейся шумихи Панди получил звонок от водителя такси, который рассказал, что с ним связалась полиция. Он объяснил Панди, что уехал в спешке из-за аллергии на кошачью шерсть и что отменил бы заказ, если бы знал, что мужчина едет с котом. Водитель также сообщил, что после заказа Панди у него было много пассажиров, но никто из них ничего не говорил о коте.

Через день с заявлением в X (бывший Twitter) выступил основатель компании Lyft Дэвид Ришер. Он признал, что первоначальная реакция службы поддержки была неадекватной, и сообщил, что компания активно вовлечена в ситуацию и делает все возможное, чтобы выяснить, куда пропало животное. По его словам, фото кошки разослали всем водителям сервиса и компания организовала собственную поисковую операцию. Ришер также попросил прекратить преследование таксиста, в чей адрес меньше, чем за сутки, поступило множество угроз и оскорблений. При этом на время расследования мужчину отстранили от работы.

Во второй половине дня в воскресенье один из участников поисковой операции сообщил, что нашел черно-белую кошку возле офиса компании по продаже недвижимости в нескольких километрах от ветеринарной клиники. Переноски рядом не было. Такс удалось поймать и вернуть хозяину.

Счастливый Панди сообщил подписчикам, что с Такс все в полном порядке и что помощь, которую он получил от пользователей соцсетей, возродила его веру в человечество. Полиция и руководство Lyft продолжают расследование, чтобы выяснить, что именно произошло с Такс.

Ранее сообщалось о кошке из австралийского города Виндзор, которая сбежала из дома и вернулась к хозяевам через 11 лет после своего исчезновения. Оказалось, что Люси жила у пожилой женщины всего в пяти минутах езды от дома Симпсонов.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

    Путин заявил об отсутствии возражений против вступления Украины в ЕС

    ФСБ задержала директора российской фирмы за взятку в два миллиона рублей

    Российский стилист назвал самые противоречивые модные тренды

    Путин допустил ликвидацию G20

    Наталья Варлей высказалась об Андрее Макаревиче после его отъезда из России

    Мужчина воссоединился с котом после его загадочной кражи таксистом

    Переехавший из Италии в Россию телеведущий назвал абсурдом одну русскую традицию

    Цены на нефть продолжили падение

    Путин назвал виновных во взрывах на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости