Пропавшая кошка вернулась к хозяевам спустя 11 лет

В Австралии кошка вернулась к владельцам через 11 лет после исчезновения

Кошка в австралийском городе Виндзор, штат Квинсленд, сбежала из дома и вернулась к хозяевам лишь спустя 11 лет после своего исчезновения. Об этом сообщает 9 News.

Кошка по кличке Люси пропала из дома семьи Симпсон в 2012 году, когда ей было всего два года. Владельцы животного искали ее почти десять лет, но в итоге потеряли надежду на возвращение питомца.

Неожиданно им позвонили из Лиги защиты животных и сообщили, что Люси нашлась. «Я не могла в это поверить. Я не видела свою кошку 11 лет», — вспоминает ее хозяйка Ребекка Симпсон.

Оказалось, что Люси жила у пожилой женщины всего в пяти минутах езды от дома Симпсонов. Когда ее новая хозяйка ушла из жизни, кошка попала в приют Лиги защиты животных. Сотрудники приюта проверили ее микрочип и узнали контакты ее прежних владельцев.

«Очень редко кошки возвращаются спустя 11 лет, что подтверждает важность микрочипирования ваших питомцев», — подчеркнул представитель Лиги защиты животных Крейг Монтгомери.

Теперь Люси снова дома и живет вместе с другим питомцем семьи — 17-летней таксой по кличке Молли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хозяйке вернули собаку породы бордер-терьер, которая была похищена в 2011 году. Хозяева долго искали Мисси, но через восемь лет свыклись с мыслью, что больше никогда не встретятся с любимицей, и прекратили поиски.