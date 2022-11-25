Похищенная собака вернулась к хозяйке через 12 лет

В Великобритании похищенная в 2011 году собака по кличке Мисси вернулась к хозяйке

В Великобритании хозяйке вернули собаку породы бордер-терьер, которая была похищена в 2011 году. Об этом сообщает Metro.

51-летняя Лиз Элдридж из графства Хартфордшир купила щенка по кличке Мисси в подарок сыну на день рождения 12 лет назад. Однако в феврале 2011 года собака исчезла. Хозяева долго искали Мисси, но через восемь лет свыклись с мыслью, что больше никогда не встретятся с любимицей, и остановили поиски.

15 ноября 2022 года собаку подобрал на улице один из местных жителей. Так как Мисси пропала почти сразу после покупки, хозяева не успели перепрошить ее микрочип, и в ветеринарной базе она все еще была записана на имя заводчика. Это вызвало некоторые бюрократические затруднения, но теперь собака официально вернулась домой.

Ветеринары, осматривавшие Мисси, пришли к выводу, что в последние 10 лет ее использовали для скрещивания. «Очевидно, все это время ее использовали для случек. Она очень нервная и пугливая. Судя по всему, ее держали на цепи и били. Каждый раз, когда я собираюсь взять ее на поводок, она очень пугается», — рассказала Элдридж.

Несмотря на это, Мисси постепенно привыкает к нормальной жизни. «Она виляет хвостом все чаще. Надеюсь, она понимает, что наконец вернулась домой и теперь в полной безопасности», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что в США кошка пропала на девять лет и нашлась на расстоянии 1,6 тысячи километров от дома. Кошка пропала из дома в Калифорнии, а найдена была в приюте для животных в Айдахо.