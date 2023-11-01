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14:52, 1 ноября 2023Из жизни

Полицейские решили разбить окна припаркованной в Москве машины и спасти кота

Московские полицейские решили спасти запертого в машине четыре дня кота

Полицейские в центре Москвы решили разбить окна запертой машины, в которой уже четыре дня без воды и еды сидит кот. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Серебристый внедорожник Mitsubishi Outlander с номерами Волгоградской области припаркован в районе Охотного Ряда, возле Большого театра. Согласно данным очевидцев, в нем уже четвертый день сидит серый кот. Неравнодушные прохожие вызывали спасателей, однако те отказались вскрывать автомобиль, сославшись на то, что для этого необходимо получить согласие владельца.

1 ноября вокруг машины собралась толпа. У некоторых из них есть переноски, и они собираются спасти животное и забрать его себе. Многие из них ведут себя очень эмоционально и плачут. На место также прибыла полиция. На вопрос одного из очевидцев, что будет, если он разобьет окно автомобиля, представитель правоохранительных органов ответил, что сам это сделает.

Мы сами разобьем, не переживайте. Сами протокол осмотра составим. Машина подозрительная...

сотрудник московской полиции

Согласно данным Telegram-канала, автомобиль оформлен на 61-летнюю Людмилу Юрину из Волгоградской области. Но, по словам очевидцев, за рулем находился мужчина — он внезапно достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. После этого его задержала полиция и отправила на обследование в психиатрическую клинику.

Телеканал 360 сообщает, что владелец автомобиля получил семь штрафов за превышение скорости 30 октября. ГИБДД прислала ему штрафы на 500 рублей. Пока что они не оплачены.

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      Екатерина Лобанова
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