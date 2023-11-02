ХАМАС уличило Израиль в сокрытии данных о реальных потерях в ходе конфликта

ХАМАС заявляет, что Израиль скрывает данные о реальных потерях в ходе конфликта

Палестинское движение ХАМАС уличило Израиль в том, что тот скрывает данные о своих реальных потерях в ходе военного конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ХАМАС Абу Убайда в своем Telegram-канале.

«Число погибших в рядах оккупационных сил значительно выше, чем заявляет их командование», — заявил он.

Отмечается, что израильская армия официально подтвердила потерю лишь 335 своих бойцов.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по окружению города Газа. Отмечалось, что израильские военные атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции, а также пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.