Появление в российской Арктике боевого ледокола с крылатыми ракетами объяснили

Политолог Кашин: боевой ледокол в Арктике обеспечит стратегическое сдерживание

Появление в российской Арктике вооруженного крылатыми ракетами «Калибр» боевого ледокола «Иван Папанин» поможет в обеспечении стратегического сдерживания. Это следует из комментария изданию «Известия» политолога, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.

По словам эксперта, Северный морской путь (СМП), который будет патрулировать ледокол, важен для России и с экономической, и с военной точек зрения, поэтому ослабление военного присутствия в регионе чревато утратой возможностей стратегического сдерживания.

«В Арктике сейчас разрабатываются большие объемы полезных ископаемых. СМП важен с точки зрения развития флота и надежности обороны страны с северного направления. Здесь мы поддерживаем и развиваем инфраструктуру для обеспечения стратегической безопасности страны», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планируют усилить оборону СМП боевым ледоколом «Иван Папанин», который обеспечит деятельность боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) в сложных условиях.

В арсенал корабля входит артиллерийская установка АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и переносные зенитные ракетные комплексы. Дополнительно корабль можно оснастить пулеметными установками и контейнерными пусковыми установками с ракетами «Калибр».