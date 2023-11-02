Оборону Севморпути усилят боевым ледоколом «Иван Папанин»

«Известия»: ВМФ планирует усилить оборону Севморпути ледоколом «Иван Папанин»

В Минобороны России планируют усилить оборону Северного морского пути (СМП) боевым ледоколом «Иван Папанин», который обеспечит деятельность боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) в сложных условиях. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают «Известия».

По словам собеседников издания, в Минобороны приняли принципиальное решение обеспечить практически круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в акватории СМП. Для этого 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол «Иван Папанин». В это формирование входят четыре больших противолодочных корабля проекта 1155 и 1155.1.

Ледокол позволит патрулировать акваторию СМП большую часть года, кроме периода, когда воды покрыты плотным ледяным покровом. Ледовая пробка, которая образовывается в районе Новосибирских островов в конце осени, может запереть Севморпуть на несколько месяцев.

Ледокольный сторожевой корабль «Иван Папанин» проекта 23550 может преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта предназначены для проводки судов во льдах, сопровождения судов, буксировки, мониторинга арктических вод, а также конвоирования задержанных кораблей и судов. В арсенал корабля входит артиллерийская установка АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и переносные зенитные ракетные комплексы. Дополнительно корабль можно оснастить пулеметными установками и контейнерными пусковыми установками с ракетами «Калибр».

В марте «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что Россия возобновит строительство боевых ледоколов проекта 21180/21180М. Третий корабль могут передать Северному флоту до конца 2027 года.